Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Ernest Muçi ve Necip Uysal kafileye dahil edilmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosunu açıkladı.
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Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal kafilede yer almıyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
MAÇ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) AFAS Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.