Haberler

Tüpraş Stadyumu'nda 'istifa' sesleri!

Tüpraş Stadyumu'nda 'istifa' sesleri!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelede sık sık yönetimi istifaya davet etti. Isınma sırasında, müsabaka esnasında ve bitiş düdüğünün ardından 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Taraftarlar 'Siyah beyaz, yönetim istifa?' şeklindeki tezahüratlarla da tepkilerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Isparta'da öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildi, il milli eğitim inceleme başlattı

Ortaokulda kamera skandalı! Anında inceleme başlatıldı
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz