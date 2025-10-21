Haberler

Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu
Beşiktaş, yarın Konyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Eksikler arasında Demir Ege Tıknaz ile birlikte bazı oyuncular yer almadı.

Beşiktaş'ta, yarın deplasmanda Konyaspor ile oynanacak Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Konyaspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların Konyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da, maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva yarın sahada yer alamayacak.

Beşiktaş'ın, Konyaspor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
