Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.

STATÜ GEREĞİ TAM 7 YILDIZ YOK

Siyah-beyazlı ekip, Konya deplasmanı kamp kadrosunu resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, statü gereği Jota Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo ve Cengiz Ünder'in kafileye dahil edilmediği belirtildi. Ayrıca sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz da maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor;

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu.