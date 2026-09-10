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Beşiktaş’ın konuğu Erzurumspor FK

Beşiktaş’ın konuğu Erzurumspor FK
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evinde karşılaşacağı Erzurumspor FK ile ligde 5. kez rakip olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde karşılaşacağı Erzurumspor FK ile ligde 5. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 9 puan ve averajla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 4 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde 5. randevu

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, ligde daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 3 kez galip gelirken, 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Kartal, 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde de 4 gol gördü.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda ligde son oynanan mücadelede Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti.

Evinde puan kaybetmedi

Siyah-beyazlılar, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 olmak üzere iç sahada oynadığı toplam 5 müsabakayı da kazandı. Söz konusu mücadelelerde 12 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 2 gol yedi.

Kartal'ın gol silahı Dusan Vlahovic

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, görev aldığı 5 resmi maçta 4 gol kaydetti. Henüz Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, Çorum FK karşısında hat-trick yaparken, derbide ise Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlılarda Kaptan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'nin de 3'er golü bulunuyor.

Tek eksik Rıdvan Yılmaz

Geçtiğimiz hafta oynanan derbide sakatlanan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK karşısında oynamayacak. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe derbisiyle 2 sezonun ardından gol sevinci yaşayan Rıdvan, Avrupa kupalarından ise 2 asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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