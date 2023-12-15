Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcuya Arabistan'dan talip çıktı

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. 31 yaşındaki Cezayirli futbolcuya hangi takımın talip olduğu henüz açıklanmazken, Ghezzal'ın bu teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal'a, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

TAKIM BELLİ DEĞİL

Fransız basınındaki haberlere göre, yıldız futbolcuya Suudi Arabistan takımlarından birisi talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcuya hangi takımın talip olduğu ise belli değil. Ancak yıldız oyuncunun kadro dışı kalması sebebiyle gelen bu teklifi değerlendireceği belirtildi.

4 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal söz konusu mücadelelerde 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.