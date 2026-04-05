Beşiktaş 2 maç sonra Kadıköy'de kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlıların bu sonuçla Kadıköy'deki galibiyet serisi de sona erdi. Kartal, geçtiğimiz sezon rakibinin evinde ligdeki maçı 1-0 kazanırken, bu sezon ise Türkiye Kupası'nda 2-1 galip gelen taraf olmuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı