Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond: Türk halkının dayanışmasını gördünüz

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Türkiye'deki deprem felaketinden sonra tüm Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu belirterek, Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz dedi. Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş'ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı. Haber, Spor kategorisinde yer almaktadır.

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra tüm Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Türk halkını, kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz" dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiliz basınından açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan Redmond, "Türk halkının, kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Deprem sonrasında antrenmanda Türk oyuncular gerçekten odaklanmakta zorlandı. Herkesin depremden etkilenen bölgelerde tanıdıkları vardı. Ligdeki her takım bağış yapmak için bir araya geldi. İnsanları dışarı çıkarıp, İstanbul'a getirmek için uçak parası ödedik. Herkes yardım etmenin yollarına dair fikirler getirmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin durumunu ve neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu. Sahaya oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi. Kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Sahip olunan aile ortamını gösterdi" şeklinde konuştu.

Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu

Haberde, 29 yaşındaki futbolcu için, "Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş'ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de misafirperverliğin ilk günden itibaren harika olduğu, Fenerbahçe derbisinden sonra arttığını belirten Nathan Redmond, "Takımdaki birçok oyuncu Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimizi bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca" diye konuştu. - İSTANBUL