Junior Olaitan, Beşiktaş'ın ilk Beninli futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu.

Beşiktaş, Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Junior Olaitan'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Olaitan da Kartal'ın 196. yabancı oyuncusu oldu.

Aynı zamanda Olaitan ile birlikte Beşiktaş'ta ilk kez bir Beninli futbolcu da forma giymiş olacak.

Fransa'da profesyonel oldu

Fransa'da Chamois Niortais B takımı ile profesyonel futbol hayatına adım atan Olaitan, ardından A takıma yükseldi. Daha sonra Troyes B takımına transfer olan Beninli oyuncu, ardında burada da ortaya koyduğu performansla A takıma çıktı. 2024-2025 sezonunda Grenoble Foot 38'e transfer olan Junior Olaitan, sezon başında ise Göztepe'nin yolunu tuttu.

İzmir temsilcisi ise 17'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 18 mücadeleye çıkan 23 yaşındaki futbolcu, ligde 2 gol kaydetti.

Benin Milli Takımı'nda 38 maça çıktı

Junior Olaitan, Benin Milli Takımı'nın formasını 38 kez sırtına geçirdi. 2021 yılından bu yana milli takımı için ter döken Olaitan, 5 gol ve 6 asistle Arnavutluk'a katkı sağladı.

Kış transfer döneminin üçüncü transferi

Olaitan, kış transfer döneminde Beşiktaş'ın üçüncü transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Kara Kartal, bu transferin ardından da Inter'den kiralık olarak Kristjan Asllani'yi renklerine bağladı.

