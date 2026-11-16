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Beşiktaş'ın Gürcistan'daki Hapoel Beer-Sheva maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği maçın biletleri yarın TSİ 12.00'de satışa çıkacak. Taraftarlar biletleri tkt.ge veya Tüpraş Stadı gişelerinden alabilecek; bir kişi en fazla 5 bilet satın alabilecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği mücadelenin biletleri yarın satışa çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak.

Biletler, tkt.ge isimli internet sitesi üzerinden ya da Tüpraş Stadı'nda bulunan bilet gişelerinden alınabilecek.

Yarın TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:

Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar-65 lari

Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari

Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari

Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari

Kaynak: AA
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