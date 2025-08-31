Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Süper Ligdevi Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Vaclav Cerny'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI

Beşiktaş, Cerny transferi için kulübü Wolfsburg ve 27 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerine devam ederken yıldız oyuncu taraftarları heyecanlandırdı. Daha önce sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın paylaşımına beğeni gönderen Çek futbolcu Cerny, bu kez deBeşiktaş'ı Instagram'dan takibe aldı. Bu hareket transferin yakın olduğu yorumlarına neden oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç ekibiyle çıktığı 52 maçta 18 gol 9 asistlik performans sergiledi.