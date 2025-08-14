Beşiktaş'ın Golcüsü Tammy Abraham 5. Golünü Attı

Tammy Abraham, Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısında attığı golle siyah-beyazlı formayla gol sayısını 5'e çıkardı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında rakibini 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, St. Patrick's karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla attığı gol sayısını 5'e çıkardı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların sezon başında kadroya kattığı Tammy Abraham, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2'lik beraberliği getirdi. Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 5. gol sevincini yaşadı.

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick's ile deplasmanda oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. - İSTANBUL

