Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan kanca
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'a Genk talip oldu. Belçika ekibi ilerleyen günlerde siyah-beyazlıların kapısını güçlü bir teklifle çalabilir. 18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile 5 maçta 91 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi.
Konferans Ligi'nde forma şansı bulduğu 4 maçta 78 dakika şans bulan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, 1 gol atma başarısı göstermişti. Genç yıldıza, Belçika ekibi Genk talip oldu.
SEMİH'İN GENK'E MALİYETİ FAZLA OLACAK
Voetbalnieuws'un haberine göre; Semih Kılıçsoy, Genk'in radarına girdi. Anak Belçika ekibinin transferi tamamlaması için yüklü bir miktar parayı gözden çıkarması gerekiyor.
91 DAKİKADA 1 GOL ATTI
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maçta 91 dakika süre bulundu. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.