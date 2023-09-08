Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan kanca

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'a Genk talip oldu. Belçika ekibi ilerleyen günlerde siyah-beyazlıların kapısını güçlü bir teklifle çalabilir. 18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile 5 maçta 91 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi.