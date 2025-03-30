Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Enes Çinemre, U18 Turnuvasında Parladı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Enes Çinemre, U18 Milli Takımı ile Hırvatistan'da düzenlenen turnuvada gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.

U18 Milli Takımı'nın, Hırvatistan'da düzenlenen özel turnuvada Suudi Arabistan ve Romanya ile oynadığı müsabakalarda başarılı performans sergileyen ve asist yapan Enes Çinemre, Alman ekibi Bayern Münih ve Bundesliga takımları scoutlarının ilgi odağı oldu. Kulüpler, turnuvada performansıyla dikkat çeken Çinemre'nin gelişim sürecini yakından takip edecek. - İSTANBUL