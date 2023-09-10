Beşiktaş'ın genç stoperi Aytuğ, Sırbistan Milli Takımı'nı tercih etti

Beşiktaş'ın altyapısında forma giyen Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul etti.

Sırbistan U21 Milli Takımı, Beşiktaş'ın altyapısından Aytuğ Batur Kömeç'e davette bulundu. Sırpları geri çevirmeyen Kömeç, daveti kabul etti.

BEŞİKTAŞ'TA 25 MAÇA ÇIKTI

18 yaşındaki genç stoper geçen sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı. Kömeç bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

4 KEZ TÜRKİYE FORMASI GİYDİ

Öte yandan genç savunmacı, Türkiye U19 Milli Takımı ile ise 4 maçta forma giydi. Kömenç ilk kez ay-yıldızlı formayı 2022 yılında giydi.