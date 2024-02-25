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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçında attığı golle gol sayısını 9'a yükseltti

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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Kariyerindeki 9. golünü atan Kılıçsoy, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, mücadelenin 23. dakikasında Cenk Tosun'un asistinde kaydettiği golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor filelerini havalandıran 18 yaşındaki santrfor, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor'a karşı ise 1'er gol atma başarısı gösterdi.

Müsabakaya 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, maçın 77. dakikasında yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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