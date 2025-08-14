Beşiktaş'ın Genç Golcüsü Hekimoğlu, Sakatlandı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında St. Patrick's ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, karşılaşmanın 63. dakikasında Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, sahada sadece 3 dakika geçirdikten sonra sakatlanarak yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
