Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlıların bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kartal, derbiye kadar deplasmanda Başakşehir ve Kocaelispor, iç sahada da Göztepe'yi mağlup etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı