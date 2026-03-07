Haberler

Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Siyah-beyazlılar, derbiden önceki döneminde Başakşehir, Kocaelispor ve Göztepe'yi yenmişti.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Galatasaray yenilgisiyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlıların bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kartal, derbiye kadar deplasmanda Başakşehir ve Kocaelispor, iç sahada da Göztepe'yi mağlup etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
