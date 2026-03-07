Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlıların bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kartal, derbiye kadar deplasmanda Başakşehir ve Kocaelispor, iç sahada da Göztepe'yi mağlup etmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı