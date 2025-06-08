Beşiktaş'ın eski yıldızı N'Koudou Süper Lig'e geri dönebilir

Büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Samsunspor'dan transferde sürpriz bir hamle geldi.

N'KOUDOU İLE İLGİLENİYOR

Africa Foot'ta yer alan habere göre; Samsunspor, Suudi Arabistan ekibi Damac forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kevin N'Koudou ile ilgileniyor. Kırmızı-beyazlıların teknik direktör Thomas Reis'in isteği doğrultusunda bu transferde harekete geçeceği belirtildi

PERFORMANSI

Damac'ta geçen sezon 30 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta da 108 maça çıkan N'Koudou, 21 gol ve 9 asistlik skor katkısı yapmıştı.