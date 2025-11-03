Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

ARROYO'DAN JHON DURAN'A TEBRİK

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulundurduğu ve sezon başında Cruzeiro'ya sattığı Kenny Arroyo'dan çok konuşulacak bir hareket geldi. Keny Arroyo, derbinin ardından Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Kolombiyalı golcü Jhon Duran'a sosyal medyadan yorum yaparak yıldız ismi tebrik etti. Arroyo, Jhon Duran'ın paylaşımına, "Vamos makina" yorumunu yazdı.

İşte Arroyo'nun Jhon Duran'a attığı o yorum;

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Keny Arroyo'nun bu hareketi Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, genç oyuncuyu hainlikle suçladı ve binlerce yorum atarak eleştirdi.

Atılan o yorumlardan bazıları;