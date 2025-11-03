Haberler

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı
Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ın formasını giyen ve sezon başında Cruzeiro'ya transfer olan Keny Arroyo, derbide Siyah-beyazlılara karşı gol atan Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın fotoğrafına yorum atarak yıldız ismi tebrik etti. Taraftarlar, Arroyo'ya sosyal medyadan büyük tepki göstererek ''Hain'' ilan etti.

  • Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'ı sosyal medyada 'Vamos makina' yorumuyla tebrik etti.
  • Beşiktaş taraftarları, Kenny Arroyo'nun bu hareketini hainlik olarak nitelendirerek eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

ARROYO'DAN JHON DURAN'A TEBRİK

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulundurduğu ve sezon başında Cruzeiro'ya sattığı Kenny Arroyo'dan çok konuşulacak bir hareket geldi. Keny Arroyo, derbinin ardından Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Kolombiyalı golcü Jhon Duran'a sosyal medyadan yorum yaparak yıldız ismi tebrik etti. Arroyo, Jhon Duran'ın paylaşımına, "Vamos makina" yorumunu yazdı.

İşte Arroyo'nun Jhon Duran'a attığı o yorum;

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Keny Arroyo'nun bu hareketi Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, genç oyuncuyu hainlikle suçladı ve binlerce yorum atarak eleştirdi.

Atılan o yorumlardan bazıları;

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

