Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray da başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Yaş Altı Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Fenerbahçe ve Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş 17 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Ayrıca mesajda, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Galatasaray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ise "Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı yayımlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
