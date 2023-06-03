Beşiktaş'ın eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü'nde 1973-1977 ve 1981-1984 yıllarında başkanlık yapan Mehmet Üstünkaya, vefatının 23. yılında kabri başında anıldı.

Beşiktaş Kulübü'nde 1973-1977 ve 1981-1984 yıllarında başkanlık yapan Mehmet Üstünkaya, vefatının 23. yılında kabri başında anıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aşiyan Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Engin Baltacı, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi danışmanı Zulal Gök, Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Üstünkaya için düzenlenen anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.