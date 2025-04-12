Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat'a Yumruklu Saldırı

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, İstanbul'da düzenlenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve başka kişilerin yumruklu saldırısına uğradı.

Arat'ın konuşması, kendi başkanlık dönemine dair finansal konulara değindiği sırada divan üyeleri tarafından sık sık bölündü.

Mevcut kulüp başkanı Serdal Adalı'ya da seslenen Arat, konuşmasının kesilmemesi için müdahale edilmesini talep etti.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda gerginlik dinmezken Divan Kurulu, toplantıya ara vermek istedi ancak bu öneri Arat tarafından kabul görmedi.

Ardından kürsünün hemen arkasında oturan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında sözlü bir münakaşa yaşandı.

Ayağa kalkan Yamantürk Arat'a yumruk attı.

Canlı yayında sahneye atlayan bir başka kişinin daha Arat'a yumruk attığı görülüyor.

Yaşanan arbedenin ardından sahneye çok sayıda polis geldi ve olaya müdahale etti.

Divan Kurulu toplantıyı sonlandırdı ve ileri bir tarihe erteledi.

'Derhal istifa etmeli'

Saldırının ardından gazetecilere konuşan Arat, "Bunlar adalet önünde cezasını çekecekler" dedi ve Tevfik Yamantürk'ün divan kurulu başkanlığından derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz" diyen Arat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede adalet varsa herkes ne olduğunu öğrenir, peşine düşer. Bir taraf güçlü ve zengin olacak, adam kayırmaya başlarsanız bu ülkede adalet olmaz. Adalet şimdi devreye girsin. Suçluları ortaya çıkarsın.

"Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teke tek gelemez. Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!"

NTV Spor'un aktardığına göre, salondan ayrıldığı sırada Tevfik Yamantürk, kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi.

Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Arat, yedi yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. 1977'de transfer olduğu Beşiktaş'ta beş yıl forma giydi.

1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından "Yılın İş Adamı" ödülüne layık görüldü.

1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde, Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu.

İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.

Temmuz 2019'da Polonya'nın Malopolska bölgesinde ve Krakow'da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi, 2023 Avrupa Oyunları'nın başarı ile tamamlanması nedeniyle fahri vatandaşlık unvanı aldı.

Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

Arat, 3 Aralık 2023'te düzenlenen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Kongresi'nde Serdal Adalı ile yarışmış, oyların 7 bin 271'ini alarak başkanlığa seçilmiş ve kulübün 35. başkanı olmuştu.