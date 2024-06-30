Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Portekiz basını, Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Angel Di Maria için siyah beyazlı kulübün yaptığı teklifi ortaya çıkardı.

SÖZLEŞME YENİLEYEBİLİR

Portekiz gazetesi A Bola, Benfica'nın bu transferde bir adım öne geçtiğini ileri sürdü. Haberde, 36 yaşındaki hücum oyuncusu için Beşiktaş ve Rosario Central'in de devrede olduğu ancak Di Maria'nın, Portekiz kulübüyle sözleşme yenilemeyi en güçlü seçenek olarak gördüğü belirtildi. Haber detayında, "Benfica, bir sezon daha Di Maria'yla yoluna devam etme konusunda lider durumda" ifadelerine yer verilirken, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin ise detayları paylaşıldı.

1 YILLIK SÖZLEŞME VE 5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in Arjantinli yıldıza 1 yıllık sözleşme, 5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.