Beşiktaş'ın Club Brugge maçında Sloven hakem görev alacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında Club Brugge ile oynayacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev yapacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.