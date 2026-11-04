Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosunda sakatlığını atlatan Orkun Kökçü de yer aldı

Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosunda sakatlığını atlatan Orkun Kökçü de yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda İskoçya'nın Celtic takımıyla oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü de İskoçya'ya giden kafilede yer aldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda İskoçya'nın Celtic takımıyla yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü'ye aday kadroda yer verildi.
İskoçya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.