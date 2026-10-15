Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hoffenheim maçının hakem ve kadroları belli oldu

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Rhein-Neckar-Arena

Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers (Belçika)

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani, Hlozek

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Oh

Kaynak: AA