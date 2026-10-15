Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hoffenheim maçının hakem ve kadroları belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hoffenheim maçının hakem ve kadroları belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak ve hakemler Lawrence Visser, Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers'ten oluşuyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Rhein-Neckar-Arena
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers (Belçika)
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani, Hlozek
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Oh
Kaynak: AA