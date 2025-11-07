Haberler

Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli oldu
Güncelleme:
Beşiktaş, yarın Antalyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'nın yanı sıra sakat oyuncular Rafa Silva ve Necip Uysal kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ta, yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Antalyaspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların Antalyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da, kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın, Antalyaspor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
