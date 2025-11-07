Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli oldu

Beşiktaş'ta, yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Antalyaspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların Antalyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da, kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın, Antalyaspor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu" - İSTANBUL