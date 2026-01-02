Beşiktaş'ta Antalya kampı kadrosu belli oldu

Haberler

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş, 25 kişilik kadrosunu belirledi. David Jurasek, Jonas Svensson ve Necip Uysal kamp kadrosunda yer almadı, Rafa Silva ise belirsizliğine rağmen kadroya alındı.

Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın 25 kişilik Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
