Beşiktaş'ın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, bilek kırığı nedeniyle ameliyat edildi

Beşiktaş'ın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, bilek kırığı nedeniyle ameliyat edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, sol el bileğindeki bir kemikte kırık nedeniyle ameliyat edildi. Kulüp, ameliyat sonrası rehabilitasyona başlandığını ve Jeffries'in en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandı.
Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA