Beşiktaş'ın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, bilek kırığı nedeniyle ameliyat edildi

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA