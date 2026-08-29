Beşiktaş'ta Miretti Dönemi: 206. Yabancı Oyuncu

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 58 farklı ülkeden 205 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Juventus'un açıklamasına göre Miretti'yi 2 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna kattı. Beşiktaş, oyuncu için satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise İtalyan ekibine 3 taksitle 13 milyon avro ödeyecek.

Juventus'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibindeki 3 sezonunda 106 maçta forma giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş tarihindeki 5. İtalyan

Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki İtalyan futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce İtalyan oyuncular Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile ve Cher Ndour, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Transferi resmileşen Miretti, Beşiktaş formasını giyecek 5. İtalyan futbolcu olacak.

Geçen sezonki performansı

Fabio Miretti, geçen sezonu altyapısından çıktığı Juventus'ta tamamladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşmada görev yaptı.

Genç futbolcu, takımına söz konusu süreçte 1 gollük katkı verdi.

Kariyeri

Fabio Miretti, 3 Ağustos 2003'te İtalya'nın Pinerolo kentinde dünyaya gözlerini açtı.

İtalyan merkez orta saha oyuncusu, futbola henüz çocuk yaşta Auxilium Saluzzo (2007-2008) ve Cuneo 1905 (2008-2011) altyapılarında başladı. O dönem Cuneo 1905'te kendinden bir yaş büyük oyuncularla antrenmanlarını sürdüren Miretti, 2011 yılında Juventus altyapısına geçiş yaptı.

Genç oyuncu, söz konusu dönem aynı kentin takımları Juventus ve Torino'nun altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdü. Miretti, ulaşım konusunda siyah-beyazlıların kendisine servis imkanı sunmasıyla Juventus altyapısını seçti.

Alt yaş gruplarında geçirdiği yılların ardından 10 Eylül 2021'de o dönemki Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri tarafından ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı. Ligde 3. haftadaki Napoli maçının yedek kulübesinde hazır bulundu ancak süre alamadı.

Miretti, Juventus'ta A takımındaki ilk maçına ise 8 Aralık 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Malmö karşısında çıktı. İtalyan oyuncu, maçın 90. dakikasında Rodrigo Bentancur'un yerine oyuna dahil olarak Juventus formasıyla ilk kez sahada yer aldı.

Fabio Miretti, bu tarihten itibaren 3 sezonu Juventus'ta, 1 sezonu da kiralık olarak Genoa'da geçirdi.

İtalyan futbolcu, Juventus'ta 106 maçta 3 gol kaydederken, geçici olarak forma giydiği Genoa'da ise 2024-2025 sezonunda 26 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezona başlayan Beşiktaş, uzun süre takip ettiği Miretti'yi sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

Miretti, Beşiktaş'ın bir diğer transferi Dusan Vlahovic'le de Juventus'un ardından İstanbul'da yeniden siyah-beyazlı renklerin çatısı altında buluştu.

Miretti, milli formayı 1 kez giydi

Yeni transfer Fabio Miretti, İtalya Milli Takımı formasını daha önce 1 kez terletti.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasım 2022'de o dönemki teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde ilk kez Avusturya'ya karşı İtalya formasını giydi.

Alt yaş gruplarında milli formayı birçok kez giyen Miretti, A takımda tek maçta görev yaptı.

Bu sezonki 9. transfer

Fabio Miretti, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar, bugüne kadar Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Ernest Poku ve Fabio Miretti'ye imza attırdı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Siyah-beyazlıların 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: