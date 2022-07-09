Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı! Kara Kartal, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Oğuzhan Akgün ve Salih Uçan kaydetti.
Avusturya kampında yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
SALİH VE OĞUZHAN GALİBİYETİ GETİRDİ
Süper Lig hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Almanya ekiplerinden Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Werder Bremen 48. dakikada Eren'in golüyle 1-0 öne geçti. 68. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş, Salih Uçan'la eşitliği yakalarken 77. dakikada ise Oğuzhan Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Teknik Direktör Valerien Ismael, mücadelenin ikinci yarısında genç oyunculara şans verirken, siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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