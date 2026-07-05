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Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'tan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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