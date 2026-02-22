Haberler

Beşiktaş Göztepe maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Maçta VAR olarak Ömer Faruk Turtay, AVAR olarak ise Candaş Elbil görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
