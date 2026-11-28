Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 6'ya 3 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü yer alıyor. 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 3 defa rakibini mağlup etti. 1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 15 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 gol kaydetti.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023

Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024

Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

29.03.2025

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

04.10.2025

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (Lig)

07.03.2026

Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı