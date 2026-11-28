Beşiktaş ile Galatasaray pazartesi Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Son 10 derbide Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 3 galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 6'ya 3 üstünlüğü bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü yer alıyor. 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 3 defa rakibini mağlup etti. 1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 15 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 gol kaydetti.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
30.04.2023
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
21.10.2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
03.03.2024
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
03.08.2024
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)
28.10.2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
29.03.2025
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
04.10.2025
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (Lig)
07.03.2026
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)