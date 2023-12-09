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Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'de Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Rebic'in sol taraftan ortasında Gedson Fernandes'in yakın direk dibinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

8. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taftan yaptığı ortada Dzeko'nun kafa vuruşunda top, az farkla uzak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

10. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tadic, pasını kale önündeki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Fenerbahçe savunmasında Djiku'dan topu kapan ve ceza sahası içine giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi ile yerdi kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in sağından ağlara gitti. 1-1

28. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dzeko'nun müsait pozisyonda vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ortasında ceza sahası içi sol çaprazdan İrfan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Cenk Tosun, Chamberlain, Fernandes (Salih Uçan dk. 39), Rebic, Muleka

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Aboubakar, Ghezzal, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Onana, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Alex Chamberlain (dk. 24 pen.) (Beşiktaş) Edin Dzeko (dk. 10) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ante Rebic (Beşiktaş) Samet Akaydin, Edin Dzeko, Fred, İsmail Kartal (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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