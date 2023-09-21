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Beşiktaş ile Club Brugge arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, de Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

Kaynak: AA / Spor

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