Beşiktaş ile Club Brugge arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, de Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
Kaynak: AA / Spor