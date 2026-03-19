Beşiktaş, İlber Ortaylı'yı unutmadı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırladı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, karşılaşmadan önce stadyumda anonsla anıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı kendi sahasında konuk etti.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı. Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ORTAYLI AİLESİ MAÇI İZLEDİ

Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi. İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.

Cemre Yıldız
