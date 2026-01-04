Haberler

Beşiktaş, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına hazırlık kapsamında antrenmanlarına Sergen Yalçın yönetiminde devam ediyor. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalara yer verildi.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının kamp çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.

Antrenmana gribal enfeksiyonunu atlatan Felix Uduokhai katılırken, Cengiz Ünder sahada bireysel çalıştı. Jota Silva ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar

Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararı alan Mali ile Gülseren Ceylan'dan haber var
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmelerden sonuç çıkmadı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme yapıldı