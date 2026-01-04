Beşiktaş, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına hazırlık kapsamında antrenmanlarına Sergen Yalçın yönetiminde devam ediyor. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalara yer verildi.
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının kamp çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.
Antrenmana gribal enfeksiyonunu atlatan Felix Uduokhai katılırken, Cengiz Ünder sahada bireysel çalıştı. Jota Silva ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
