Beşiktaş Son Antrenmanını Yaptı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Açık bölümde ısınma ve kondisyon, kapalı bölümde taktik çalışıldı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında kurulan istasyonlarda kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin taktik çalışma yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AA