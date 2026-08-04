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Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos'ta Hradec Kralove ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Italiano yönetimindeki idman, taktik çalışma ve duran top uygulamalarıyla tamamlandı. Takım, yarınki son idmanın ardından özel uçakla Prag'a gidecek.

Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, yarım sahada taktik çalışmanın ardından duran top uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove ile deplasmanda oynayacağı maç için yarınki idmandan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.

Kaynak: AA
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