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Beşiktaş Hoffenheim'ı 3-2 yendi, Italiano oyuncularını tebrik etti

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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, hak ederek kazandıklarını ve oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi; sakatlanan Orkun için geçmiş olsun diledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçının ardından yaptığı açıklamada, hak ederek kazandıklarını belirterek, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Rakip bizi zorladı ama hak ettik"

Bugün sahada gerçekten çok iyi bir Beşiktaş olduğunu vurgulayan Italiano, "Rakip iyi bir takımdı. Bizi zorladılar, iyi oynadılar. Ancak hak ederek kazandık. Avrupa'da iyi bir noktadayız" dedi.

Sıkışık bir takvimden geçtiklerini ve kadrodaki tüm oyunculara ihtiyaç duyduklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sıkışık takvimde oyuncularımın kendilerini göstermeleri gerekiyordu, gerekeni yaptılar. Bu takvimde herkese ihtiyacımız var. Herkesin hazır olması gerekiyor. Az süre alan oyuncularım kendilerini harika şekilde gösterdiler, onlara teşekkür ediyorum."

Orkun için geçmiş olsun dileği

Maç içinde sakatlık yaşayan oyuncusu Orkun'a da değinen Italiano, "Orkun için üzgünüm. Umarım en kısa zamanda döner. Ona da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımıza en iyi performansımızı göstermeliyiz"

Avrupa'daki her maçın büyük önem taşıdığına dikkat çeken İtalyan teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada olmanın hakkını vermeliyiz. Buraya gelmek için çok çalıştık. En iyisini yapmamız gerekiyor. Her maçta bugünkü gibi oynamamız gerekiyor. Taraftarlarımız stadın yarısını doldurmuştu, onlara en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor. Sahada bize büyük destek oluyorlar. Şu anki durumdan memnunum ama aynı konsantrasyonla devam etmemiz lazım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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