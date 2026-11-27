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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 2Hapoel Beer Sheva maçının ardından, "Oyuncularım çok istekliydi. Hep bu ruhla oynamalıyız. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı çok mutluyum. Planımız işe yaradı. 10 puana sahibiz. İyi bir durumdayız. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Italiano, açıklamalarda bulundu. Müsabaka öncesinde ve sırasında yaşanan olaylarda yaralanan siyah-beyazlı taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileten Italiano, "Hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi. İyi bir taraftarımız var. Olanlar nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz gruptan çıkmak"

Karşılaşmayı ve gruptaki durumlarını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Maçtan önce planımız vardı. İkinci yarı değişikliklerle galibiyete gitmeyi planlamıştık. Zemin iyi değildi. Bugün kazandık. Oyuncularım çok istekliydi. Hep bu ruhla oynamalıyız. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı çok mutluyum. Planımız işe yaradı. 10 puana sahibiz. İyi bir durumdayız. Hedefimiz gruptan çıkmak" diye konuştu.

"Derbi için inançlıyız"

Oyundan alınan Emirhan'ın sağlık durumuna ve hafta sonu oynayacakları derbi mücadelesine de değinen Vincenzo Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emirhan'ı kontrol amaçlı hastaneye gönderdik. Kendisini iyi hissetmediği için oyundan aldık. Buraya zorlu bir yolculukla geldik. Galibiyeti hak ettik. Zorlukların üstesinden geldik. Derbi için inançlıyız. Öz güvenimiz yerinde. Hazırlıklara başlayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı