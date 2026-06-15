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Beşiktaş Hentbol Takımı, Alper Aydın ile yollarını ayırdı

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Beşiktaş Hentbol Takımı, 28 yaşındaki pivot Alper Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya teşekkür edip başarılar diledi.

Beşiktaş Hentbol Takımı, 28 yaşındaki pivot Alper Aydın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu başından itibaren siyah-beyazlı formayı terleten Alper Aydın ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki hentbolcuya emekleri için teşekkür ederken, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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