Beşiktaş Hentbol Takımı, Alper Aydın ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Hentbol Takımı, 28 yaşındaki pivot Alper Aydın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu başından itibaren siyah-beyazlı formayı terleten Alper Aydın ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki hentbolcuya emekleri için teşekkür ederken, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.