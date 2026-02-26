Haberler

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 40-34 yenerek liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 20-19 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda farkı açarak galip geldi.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 40-34 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 20-19 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında farkı açan siyah-beyazlı ekip, sahadan 40-34 galip ayrıldı.

Ligde namağlup ünvanını koruyan lider Beşiktaş, puanını 39'a yükseltti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
