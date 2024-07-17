Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
Slovenya'da yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başlarken Ciro Immobile kadroda yer almadı. Kartal, bir sonraki hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Grazer AK ile karşı karşıya gelecek.
Slovenya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdüren Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.
TEK GOLLE KAYBETTİ
Slovenya'da bulunan Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçı Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk 1-0 kazanırken, gol 66. dakikada Eguinaldo'dan geldi.
IMMOBILE KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başlarken Ciro Immobile kadroda yer almadı.
SIRADAKİ RAKİP GRAZER AK
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Grazer AK ile karşılaşacak.