Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria ile berabere kaldı

Beşiktaş, yeni sezon açılış töreninde İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde teknik heyet ve oyuncular tek tek anons edilerek sahaya çağırılırken, taraftarlar oyuncularına alkışlarla destek oldu.

EMİRHAN İLKHAN'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve ikinci yarıda oyunda dahil olduktan sonra genç oyuncu Emirhan İlkhan'a destek oldu. İsmi Torino ile anılan ve sözleşmesinde 4.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu öğrenilen Emirhan İlkhan, Sampdoria karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Karşılaşma öncesinde sezon açılışında oyuncular tek tek anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, 'Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan' yönünde tezahüratlarda bulundu. 18 yaşındaki orta saha oyuncusuna, oyuna girdikten sonra da destek devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, genç futbolcu lehine tezahüratlarda bulundu.