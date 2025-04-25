Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Yenerek Moral Buldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maçlık aranın ardından galip geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1'lik skorla yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki kötü gidişatına da son verdi. Son olarak 29. haftada Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı 2-1 galip gelen Kartal, daha sonra oynadığı 3 mücadelede Kasımpaşa ve Göztepe ile 1-1 berabere kalmış, Rams Başakşehir'e ise 2-0 kaybetmişti.

Hatayspor maçında 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi de moral depoladı. - İSTANBUL