Beşiktaş, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki takım, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor