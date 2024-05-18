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Beşiktaş Hatayspor karşısında geride

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Beşiktaş, Hatayspor ile oynadığı Süper Lig maçının ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada sol taraftan Rui Pedro'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen ortaya hareketlenen Massanga'nın sağ çaprazdan yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Bekaj meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu ceza sahası sağ tarafında önünde bulan Svensson pasını bekletmeden yanındaki Demir Ege'ye verdi. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda Hatayspor savunmasında Kilama topu çizgi üzerinden çıkardı.

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yedekler: Mert Günok, Onur Bulut, Joe Worrall, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Vincent Aboubakar, Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Hatayspor: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Motondo, Rui Pedro, Mehdi Boudjemaa, Dele Bashiru, Joelson Mendes, Carlos Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Ömer Faruk Beyaz, Armin Hodzic, Engin Can Aksoy, Renat Dadashov

Teknik Direktör: Özhan Palut

Gol: Massanga (dk. 27) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Rui Pedro, Joelson Mendes (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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